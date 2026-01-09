Фанати «Дивних див» втратили понад $15 млн, повіривши в «секретний епізод»

Фанати «Дуже дивних справ» повірили в теорію про «секретний епізод» та поставили на неї мільйони доларів.

Користувачі платформи ставок Polymarket втратили понад 15 мільйонів доларів, роблячи ставки на існування неіснуючого секретного епізоду серіалу «Дивних див» (Stranger Things). Причиною ажіотажу стала фанатська теорія під назвою Conformity Gate, яка активно поширювалася після виходу фіналу серіалу на Netflix. Про це пише Vice.

Протягом тижня після завершення серіалу фанати намагалися знайти «приховані підказки», які нібито вказували на додатковий епізод. Теорія набула такої популярності, що користувачі почали масово робити ставки на криптоплатформі Polymarket, очікуючи, що новий епізод або анонс з’явиться 7 січня.

На платформі навіть створили окремий ринок із питанням, чи вийде новий епізод «Дивних див» до певної дати. Найбільше ставок — понад $14,1 млн — було зроблено саме на 7 січня, попри те, що ймовірність такого сценарію оцінювали менш ніж у 1%. Загальний обсяг ставок перевищив $15 млн, однак жодного «секретного епізоду» так і не з’явилося.

Фанатська теорія Conformity Gate виникла на тлі суперечливої реакції на фінал серіалу. Частина глядачів залишилася незадоволеною розвитком подій і долею головних героїв. Інші ж, навпаки, позитивно оцінили завершення одного з найпопулярніших проєктів Netflix.

Попри завершення основної історії, творці серіалу — Метт Даффер та Росс Даффер — працюють над двома спін-офами у всесвіті Stranger Things. Йдеться про анімаційний проєкт і окрему історію.

