  1. У світі

Фанати «Дивних див» втратили понад $15 млн, повіривши в «секретний епізод»

17:42, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фанати «Дуже дивних справ» повірили в теорію про «секретний епізод» та поставили на неї мільйони доларів.
Фанати «Дивних див» втратили понад $15 млн, повіривши в «секретний епізод»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Користувачі платформи ставок Polymarket втратили понад 15 мільйонів доларів, роблячи ставки на існування неіснуючого секретного епізоду серіалу «Дивних див» (Stranger Things). Причиною ажіотажу стала фанатська теорія під назвою Conformity Gate, яка активно поширювалася після виходу фіналу серіалу на Netflix. Про це пише Vice.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Протягом тижня після завершення серіалу фанати намагалися знайти «приховані підказки», які нібито вказували на додатковий епізод. Теорія набула такої популярності, що користувачі почали масово робити ставки на криптоплатформі Polymarket, очікуючи, що новий епізод або анонс з’явиться 7 січня.

На платформі навіть створили окремий ринок із питанням, чи вийде новий епізод «Дивних див» до певної дати. Найбільше ставок — понад $14,1 млн — було зроблено саме на 7 січня, попри те, що ймовірність такого сценарію оцінювали менш ніж у 1%. Загальний обсяг ставок перевищив $15 млн, однак жодного «секретного епізоду» так і не з’явилося.

Фанатська теорія Conformity Gate виникла на тлі суперечливої реакції на фінал серіалу. Частина глядачів залишилася незадоволеною розвитком подій і долею головних героїв. Інші ж, навпаки, позитивно оцінили завершення одного з найпопулярніших проєктів Netflix.

Попри завершення основної історії, творці серіалу — Метт Даффер та Росс Даффер — працюють над двома спін-офами у всесвіті Stranger Things. Йдеться про анімаційний проєкт і окрему історію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

фільм

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]