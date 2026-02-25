  1. В Україні

Прийняття нотаріусом документів на зберігання — що треба знати

10:54, 25 лютого 2026
Нотаріус за заявою заінтересованої фізичної або юридичної особи приймає документи на зберігання.
Закон України «Про нотаріат» передбачає можливість передати заповіти, договори, правовстановлюючі папери нотаріусу на зберігання. Про це нагадало Заповіти, договори, правовстановлюючі папери.

Звернення до нотаріуса

Нотаріус за заявою заінтересованої фізичної або юридичної особи приймає документи на зберігання. Передача здійснюється на підставі відповідного звернення особи, яка має намір забезпечити збереження документів.

Складання опису документів

Як правило, прийняття документів здійснюється за описом. Опис складається у двох примірниках та підписується особою, яка передає документи, і нотаріусом. Один примірник опису залишається у нотаріуса для обліку та зберігання, інший — видається заявникові. Таким чином, кожна зі сторін має документальне підтвердження переліку переданих матеріалів.

Прийняття документів без опису

Водночас законодавство передбачає можливість прийняття документів без складання опису. Це допускається за клопотанням заінтересованої особи за умови, що документи належним чином упаковані в присутності нотаріуса. У такому випадку упаковка обов’язково скріплюється печаткою нотаріуса, його підписом, а також підписом особи, яка передає документи. Це забезпечує цілісність пакета та збереження його вмісту.

Видача свідоцтва

Після прийняття документів нотаріус видає заявникові свідоцтво встановленої форми про прийняття документів на зберігання. Якщо складався опис, його примірник додається до свідоцтва. Свідоцтво є офіційним підтвердженням факту передачі документів та підставою для їх подальшого повернення.

Умови зберігання документів

Прийняті документи зберігаються в окремому пакеті в залізних шафах або сейфах, які опечатуються печаткою нотаріуса. Такий порядок зберігання спрямований на забезпечення належного рівня безпеки та збереження переданих матеріалів.

Повернення документів

Документи повертаються на вимогу особи, яка передала їх на зберігання, або її уповноваженого представника. Для цього пред’являється свідоцтво про прийняття документів та примірник опису (у разі його складання). Крім того, документи можуть бути повернуті на підставі рішення суду.

