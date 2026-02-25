Принятие нотариусом документов на хранение — что нужно знать

Нотариус по заявлению заинтересованного физического или юридического лица принимает документы на хранение.

Закон Украины «О нотариате» предусматривает возможность передать завещания, договоры, правоустанавливающие документы нотариусу на хранение. Об этом напомнили: завещания, договоры, правоустанавливающие документы.

Обращение к нотариусу

Нотариус по заявлению заинтересованного физического или юридического лица принимает документы на хранение. Передача осуществляется на основании соответствующего обращения лица, которое намерено обеспечить сохранность документов.

Составление описи документов

Как правило, принятие документов осуществляется по описи. Опись составляется в двух экземплярах и подписывается лицом, передающим документы, и нотариусом. Один экземпляр описи остается у нотариуса для учета и хранения, другой — выдается заявителю. Таким образом, каждая из сторон имеет документальное подтверждение перечня переданных материалов.

Принятие документов без описи

В то же время законодательство предусматривает возможность принятия документов без составления описи. Это допускается по ходатайству заинтересованного лица при условии, что документы надлежащим образом упакованы в присутствии нотариуса. В таком случае упаковка обязательно скрепляется печатью нотариуса, его подписью, а также подписью лица, передающего документы. Это обеспечивает целостность пакета и сохранность его содержимого.

Выдача свидетельства

После принятия документов нотариус выдает заявителю свидетельство установленной формы о принятии документов на хранение. Если составлялась опись, ее экземпляр прилагается к свидетельству. Свидетельство является официальным подтверждением факта передачи документов и основанием для их последующего возврата.

Условия хранения документов

Принятые документы хранятся в отдельном пакете в железных шкафах или сейфах, которые опечатываются печатью нотариуса. Такой порядок хранения направлен на обеспечение надлежащего уровня безопасности и сохранности переданных материалов.

Возврат документов

Документы возвращаются по требованию лица, передавшего их на хранение, или его уполномоченного представителя. Для этого предъявляется свидетельство о принятии документов и экземпляр описи (в случае ее составления). Кроме того, документы могут быть возвращены на основании решения суда.

