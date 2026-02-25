У Дніпрі військовий через ревнощі підірвав гранату у дворі багатоповерхівки: суд виніс вирок

Гранату чоловік кинув через особистий конфлікт із колишнім співмешканцем своєї цивільної дружини.

У Дніпрі чоловік через ревнощі кинув бойову гранату у дворі житлового будинку. Вибух стався поряд із багатоповерхівкою. У результаті було пошкоджено майно однієї з жінок.

Чечелівський районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у хуліганстві із застосуванням боєприпасу та незаконному зберіганні й носінні гранати. Суд призначив йому 4 роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Обставини справи

За матеріалами справи № 204/13715/25, 1 грудня 2025 року військовослужбовець, старший солдат однієї з військових частин, прийшов до подвір’я багатоквартирного будинку, де проживає колишній співмешканець його цивільної дружини.

Підставою для конфлікту стали ревнощі та неприязні стосунки. У суді обвинувачений пояснив, що його співмешканка розповідала про насильство з боку колишнього партнера. Сам він із цим чоловіком раніше знайомий не був.

Перебуваючи у дворі житлового будинку, обвинувачений привів у бойовий стан та кинув оборонну осколкову ручну гранату Ф-1. Вибух стався у громадському місці — поблизу багатоповерхівки.

Суд встановив, що: граната була заздалегідь заготовлена; обвинувачений усвідомлював, що його дії можуть створити небезпеку для сторонніх осіб; вибух грубо порушив громадський порядок та спокій мешканців; унаслідок вибухової хвилі було пошкоджено майно однієї з жінок.

Після вибуху чоловік залишив місце події.

Окремо суд встановив, що гранату Ф-1 обвинувачений незаконно придбав та носив без передбаченого законом дозволу. У судовому засіданні він повідомив, що забрав боєприпас у російського військового під час перебування на фронті та зберігав його при собі.

Обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

Потерпіла подала заяву з проханням розглядати справу без її участі та призначити покарання на розсуд суду.

За згодою сторін суд застосував положення ч. 3 ст. 349 КПК України та визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорювалися.

Кваліфікація дій

Суд дійшов висновку про доведеність вини:

за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень;

за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне придбання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Суд підкреслив, що обидва злочини відповідно до ст. 12 КК України належать до категорії тяжких.

Покарання

Суд призначив: 4 роки позбавлення волі — за ч. 4 ст. 296 КК України; 3 роки позбавлення волі — за ч. 1 ст. 263 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначено 4 роки позбавлення волі.

Водночас із застосуванням ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

Суд також стягнув із засудженого: 2674,20 грн — за проведення вибухово-технічної експертизи; 1337,10 грн — за проведення судово-трасологічної експертизи.

