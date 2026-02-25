В Днепре военнослужащий из-за ревности подорвал гранату во дворе многоэтажки: суд вынес приговор

Гранату мужчина бросил из-за личного конфликта с бывшим сожителем своей гражданской жены.

В Днепре мужчина из-за ревности бросил боевую гранату во дворе жилого дома. Взрыв произошел рядом с многоэтажкой. В результате было повреждено имущество одной из женщин.

Чечеловский районный суд города Днепра признал военнослужащего виновным в хулиганстве с применением боеприпаса и незаконном хранении и ношении гранаты. Суд назначил ему 4 года лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Обстоятельства дела

По материалам дела № 204/13715/25, 1 декабря 2025 года военнослужащий, старший солдат одной из воинских частей, пришел во двор многоквартирного дома, где проживает бывший сожитель его гражданской жены.

Основанием для конфликта стали ревность и неприязненные отношения. В суде обвиняемый пояснил, что его сожительница рассказывала о насилии со стороны бывшего партнера. Сам он с этим мужчиной ранее знаком не был.

Находясь во дворе жилого дома, обвиняемый привел в боевое состояние и бросил оборонительную осколочную ручную гранату Ф-1. Взрыв произошел в общественном месте — вблизи многоэтажки.

Суд установил, что: граната была заранее заготовлена; обвиняемый осознавал, что его действия могут создать опасность для посторонних лиц; взрыв грубо нарушил общественный порядок и спокойствие жителей; в результате взрывной волны было повреждено имущество одной из женщин.

После взрыва мужчина покинул место происшествия.

Отдельно суд установил, что гранату Ф-1 обвиняемый незаконно приобрел и носил без предусмотренного законом разрешения. В судебном заседании он сообщил, что забрал боеприпас у российского военнослужащего во время пребывания на фронте и хранил его при себе.

Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и просил строго его не наказывать.

Потерпевшая подала заявление с просьбой рассматривать дело без ее участия и назначить наказание на усмотрение суда.

С согласия сторон суд применил положения ч. 3 ст. 349 УПК Украины и признал нецелесообразным исследование доказательств относительно обстоятельств, которые никем не оспаривались.

Квалификация действий

Суд пришел к выводу о доказанности вины:

по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений;

по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное приобретение и ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Суд подчеркнул, что оба преступления в соответствии со ст. 12 УК Украины относятся к категории тяжких.

Наказание

Суд назначил: 4 года лишения свободы — по ч. 4 ст. 296 УК Украины; 3 года лишения свободы — по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определено 4 года лишения свободы.

Одновременно с применением ст. 75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Суд также взыскал с осужденного: 2674,20 грн — за проведение взрывотехнической экспертизы; 1337,10 грн — за проведение судебно-трасологической экспертизы.

