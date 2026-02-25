Мін’юст роз’яснив порядок передачі та реєстрації військового майна на праві узуфрукта

Механізм узуфрукта застосовується до рухомого і нерухомого майна, крім земельних ділянок.

Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно майна, яке відповідно до закону набуває статусу військового та передається державним органам на праві узуфрукта державного майна.

Йдеться про правовий механізм користування державним майном після втрати чинності Господарським кодексом України, а відтак — припинення права господарського відання та права оперативного управління.

Так, у зв’язку із законодавчими змінами запроваджено речове право узуфрукта державного майна. Це право передбачає особисте безоплатне володіння і користування державним майном.

Суб’єктами такого права можуть бути:

органи державної влади;

інші державні органи;

державні організації (установи, заклади);

державні некомерційні товариства;

інші юридичні особи без мети одержання прибутку, єдиним засновником яких є держава.

Узуфрукт встановлюється рішенням уповноваженого органу управління щодо будь-якого рухомого або нерухомого майна (крім земельних ділянок). Порядок передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта визначає Кабінет Міністрів України.

Встановлення узуфрукта є підставою для проведення державної реєстрації відповідного речового права.

Особливості щодо військового майна

Спеціальним законодавством визначено правовий режим майна, закріпленого за організаційними ланками Збройних Сил України, а також повноваження органів військового управління та посадових осіб щодо його управління.

Міністерство оборони України як центральний орган управління Збройних Сил України передає військове майно військовим частинам на праві узуфрукта державного майна. З моменту такої передачі майно набуває статусу військового.

Передача майна у користування на праві узуфрукта та визначення його належності до конкретної військової частини є підставою для використання цього майна за цільовим і функціональним призначенням.

Нормативна база

Правове регулювання здійснюється, зокрема, такими актами:

Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб»

Закон України «Про управління об'єктами державної власності»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна»

Закон України «Про Збройні Сили України»

Закон України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України»

