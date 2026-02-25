Минюст разъяснил порядок передачи и регистрации военного имущества на праве узуфрукта

Механизм узуфрукта применяется к движимому и недвижимому имуществу, кроме земельных участков.

Министерство юстиции Украины предоставило разъяснения относительно применения законодательства в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в отношении имущества, которое в соответствии с законом приобретает статус военного и передается государственным органам на праве узуфрукта государственного имущества.

Речь идет о правовом механизме пользования государственным имуществом после утраты действия Хозяйственного кодекса Украины, а следовательно — прекращения права хозяйственного ведения и права оперативного управления.

Так, в связи с законодательными изменениями введено вещное право узуфрукта государственного имущества. Это право предусматривает личное безвозмездное владение и пользование государственным имуществом.

Субъектами такого права могут быть:

органы государственной власти;

иные государственные органы;

государственные организации (учреждения, заведения);

государственные некоммерческие общества;

иные юридические лица без цели получения прибыли, единственным учредителем которых является государство.

Узуфрукт устанавливается решением уполномоченного органа управления в отношении любого движимого или недвижимого имущества (кроме земельных участков). Порядок передачи государственного и коммунального имущества на праве узуфрукта определяет Кабинет Министров Украины.

Установление узуфрукта является основанием для проведения государственной регистрации соответствующего вещного права.

Особенности в отношении военного имущества

Специальным законодательством определен правовой режим имущества, закрепленного за организационными звеньями Вооруженных Сил Украины, а также полномочия органов военного управления и должностных лиц в отношении его управления.

Министерство обороны Украины как центральный орган управления Вооруженных Сил Украины передает военное имущество воинским частям на праве узуфрукта государственного имущества. С момента такой передачи имущество приобретает статус военного.

Передача имущества в пользование на праве узуфрукта и определение его принадлежности к конкретной воинской части является основанием для использования этого имущества по целевому и функциональному назначению.

Нормативная база

Правовое регулирование осуществляется, в частности, следующими актами:

Закон Украины «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц»

Закон Украины «Об управлении объектами государственной собственности»

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка передачи государственного и коммунального имущества на праве узуфрукта государственного или коммунального имущества, осуществления контроля за использованием такого имущества»

Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины»

Закон Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины»

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах Украины»

