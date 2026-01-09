Фанаты «Очень странных дел» потеряли более $15 млн, поверив в «секретный эпизод»

Фанаты «Очень странных дел» поверили в теорию о «секретном эпизоде» и поставили на неё миллионы долларов.

Пользователи платформы ставок Polymarket потеряли более 15 миллионов долларов, делая ставки на существование несуществующего секретного эпизода сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Причиной ажиотажа стала фанатская теория под названием Conformity Gate, которая активно распространялась после выхода финала сериала на Netflix. Об этом пишет Vice.

В течение недели после завершения сериала фанаты пытались найти «скрытые подсказки», которые якобы указывали на дополнительный эпизод. Теория приобрела такую популярность, что пользователи начали массово делать ставки на криптоплатформе Polymarket, ожидая, что новый эпизод или анонс появится 7 января.

На платформе даже создали отдельный рынок с вопросом, выйдет ли новый эпизод «Очень странных дел» к определенной дате. Больше всего ставок — свыше $14,1 млн — было сделано именно на 7 января, несмотря на то что вероятность такого сценария оценивали менее чем в 1%. Общий объем ставок превысил $15 млн, однако никакого «секретного эпизода» так и не появилось.

Фанатская теория Conformity Gate возникла на фоне противоречивой реакции на финал сериала. Часть зрителей осталась недовольной развитием событий и судьбой главных героев. Другие же, напротив, положительно оценили завершение одного из самых популярных проектов Netflix.

Несмотря на завершение основной истории, создатели сериала — Мэтт Даффер и Росс Даффер — работают над двумя спин-оффами во вселенной Stranger Things. Речь идет об анимационном проекте и отдельной истории.

