До Верховної Ради надійшли заяви про відставку Дениса Шмигаля та Михайла Федорова

18:08, 9 січня 2026
Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада розгляне заяви найближчим часом.
Фото: stopcor.org
Верховна Рада отримала заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що парламент розгляне заяви найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Стрічка новин

