В Верховную Раду поступили заявления об отставке Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада рассмотрит заявления в ближайшее время.

Фото: stopcor.org

Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Он отметил, что парламент рассмотрит поданные заявления в ближайшее время.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. В то же время министру обороны Денису Шмыгалю было предложено занять должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

