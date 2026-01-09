В Верховную Раду поступили заявления об отставке Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова
18:08, 9 января 2026
Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада рассмотрит заявления в ближайшее время.
Фото: stopcor.org
Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Он отметил, что парламент рассмотрит поданные заявления в ближайшее время.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. В то же время министру обороны Денису Шмыгалю было предложено занять должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.
