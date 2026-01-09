  1. В Україні

Дані про блокпости ТЦК у Одесі передавали через групу у Viber — адміністраторів-військових судитимуть

16:50, 9 січня 2026
На Одещині військові допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації, зливаючи службову інформацію через групу у Viber.
Фото: ДБР
На Одещині викрито факт незаконного використання службової інформації військовослужбовцями.

За даними ДБР, двоє військовослужбовців одного з правоохоронних органів впродовж року сприяли ухиленню чоловіків призовного віку від мобілізації. Вони передавали службову інформацію про місця розташування мобільних блокпостів та актуальні локації вручення повісток на території однієї з громад Одеської області.

Слідчі встановили, що обидва фігуранти були адміністраторами Viber-групи «ГАИ Чёрная», у якій регулярно публікували повідомлення про появу представників територіальних центрів комплектування та попереджали учасників про так звану «небезпеку».

Таким чином військовослужбовці фактично перешкоджали виконанню завдань, пов’язаних із мобілізаційними заходами в умовах особливого періоду, зазначають у ДБР.

Наразі обох обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

ДБР ТЦК

