Данные о блокпостах ТЦК в Одессе передавали через группу в Viber — администраторов-военнослужащих будут судить
В Одесской области раскрыт очередной факт незаконного использования служебной информации военнослужащими.
По данным ГБР, двое военнослужащих одного из правоохранительных органов в течение года содействовали уклонению мужчин призывного возраста от мобилизации. Они передавали служебную информацию о местоположении мобильных блокпостов и актуальных локациях вручения повесток на территории одной из общин Одесской области.
Следователи установили, что оба фигуранта были администраторами Viber-группы «ГАИ Чёрная», в которой регулярно публиковали сообщения о появлении представителей территориальных центров комплектования и предупреждали участников о так называемой «опасности».
Таким образом военнослужащие фактически препятствовали выполнению задач, связанных с мобилизационными мероприятиями в условиях особого периода, отмечают в ГБР.
Сейчас обоих обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).
Обвинительный акт уже направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.