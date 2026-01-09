  1. В Украине

Данные о блокпостах ТЦК в Одессе передавали через группу в Viber — администраторов-военнослужащих будут судить

16:50, 9 января 2026
В Одесской области военные помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации, сливая служебную информацию через группу в Viber.
Фото: ГБР
В Одесской области раскрыт очередной факт незаконного использования служебной информации военнослужащими.

По данным ГБР, двое военнослужащих одного из правоохранительных органов в течение года содействовали уклонению мужчин призывного возраста от мобилизации. Они передавали служебную информацию о местоположении мобильных блокпостов и актуальных локациях вручения повесток на территории одной из общин Одесской области.

Следователи установили, что оба фигуранта были администраторами Viber-группы «ГАИ Чёрная», в которой регулярно публиковали сообщения о появлении представителей территориальных центров комплектования и предупреждали участников о так называемой «опасности».

Таким образом военнослужащие фактически препятствовали выполнению задач, связанных с мобилизационными мероприятиями в условиях особого периода, отмечают в ГБР.

Сейчас обоих обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт уже направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

