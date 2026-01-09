  1. В Україні

У 2025 році надходження до бюджету від приватизації перевищили план

18:00, 9 січня 2026
Фонд держмайна забезпечив перевиконання плану надходжень від приватизації у 2025 році — до держбюджету надійшло понад 3,38 млрд грн.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку в межах парламентського контролю на постійній основі відстежує надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації та оренди державного майна.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», для Фонду державного майна України (ФДМУ) плановий показник надходжень від приватизації державного майна було визначено на рівні 3,2 млрд грн.

За інформацією ФДМУ, станом на 31 грудня 2025 року до приватизації було підготовлено 19 об’єктів великої приватизації та 1 170 об’єктів малої приватизації.

За підсумками 2025 року до державного бюджету від приватизації держмайна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з цим процесом, було перераховано 3,38 млрд грн, що перевищує плановий показник.

Окремо законом про держбюджет на 2025 рік визначено завдання щодо надходжень від оренди державного майна у розмірі 1 млрд грн. Упродовж року ФДМУ забезпечив надходження 975,1 млн грн, з яких 970,6 млн грн — орендна плата за користування державним майном, а ще 4,5 млн грн — реєстраційні та гарантійні внески, сплачені учасниками орендних аукціонів.

Верховна Рада України приватизація держбюджет

