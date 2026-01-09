В 2025 году поступления в бюджет от приватизации превысили план

Фонд госимущества обеспечил перевыполнение плана поступлений от приватизации в 2025 году — в госбюджет поступило более 3,38 млрд грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития в рамках парламентского контроля на постоянной основе отслеживает поступления средств в Государственный бюджет Украины от приватизации и аренды государственного имущества.

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», для Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) плановый показатель поступлений от приватизации государственного имущества был определен на уровне 3,2 млрд грн.

По информации ФГИУ, по состоянию на 31 декабря 2025 года к приватизации было подготовлено 19 объектов крупной приватизации и 1 170 объектов малой приватизации.

По итогам 2025 года в государственный бюджет от приватизации госимущества и других поступлений, непосредственно связанных с этим процессом, было перечислено 3,38 млрд грн, что превышает плановый показатель.

Отдельно законом о госбюджете на 2025 год определены задачи по поступлениям от аренды государственного имущества в размере 1 млрд грн. В течение года ФГИУ обеспечил поступления в размере 975,1 млн грн, из которых 970,6 млн грн — арендная плата за пользование государственным имуществом, а еще 4,5 млн грн — регистрационные и гарантийные взносы, уплаченные участниками арендных аукционов.

