Зеленський ввів до Ставки голову ОП Буданова та начальника ГУР Іващенка

Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п'ятницю, 9 січня, Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ №39/2026 опубліковано на офіційному сайті Глави держави.

«1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року Nº 72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача» (із наступними змінами):

1) затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

БОЄВ Сергій Сергійович — заступник Міністра оборони України

БУДАНОВ Кирило Олексійович — Керівник Офісу Президента України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

2) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача С.Дейнека», - йдеться у тексті указу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.