Зеленский ввел в состав Ставки главу ОП Буданова и начальника ГУР Иващенко

Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего.

В пятницу, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Соответствующий указ № 39/2026 опубликован на официальном сайте Главы государства.

«1. В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 “Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего” (с последующими изменениями):

утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:

БОЕВ Сергей Сергеевич — заместитель Министра обороны Украины;

БУДАНОВ Кирилл Алексеевич — Руководитель Офиса Президента Украины;

ИВАЩЕНКО Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего С. Дейнека», — говорится в тексте указа.

