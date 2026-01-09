Викрито схему привласнення майже 3 млрд грн, виділених на закупівлю мін для ЗСУ

ДБР розкрило злочинну організацію, яка заволоділа коштами на закупівлю мін для українських військових — понад 360 тисяч мін так і не надійшли до війська.

Фото: ДБР

Правоохоронні органи викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка привласнила майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю протипіхотних і протитанкових мін для потреб українських військових. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Одна з компаній-постачальників уклала п'ять великих контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ на понад 10 млрд грн. За цими договорами мали поставити понад 360 тисяч комплектів мін різних типів. Результат інший: ані повноцінних мін, ані державних грошей», - зазначив він.

Слідство встановило, що учасники угруповання створили фіктивну видимість виробничих можливостей. Для цього використовувалося товариство з обмеженою відповідальністю, яке раніше не займалося виробництвом мін, але отримало доступ до багатомільярдних оборонних контрактів із значними авансами.

Щоб ввести в оману посадовців Міноборони та військові представництва, за даними слідства, фігуранти штучно завищували фінансові показники підприємства — наприкінці 2022 року масово переказували кошти між пов’язаними структурами, створюючи ілюзію стабільності та великого обороту. Окрім цього, було підготовлено технічну та конструкторську документацію на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також протитанкові міни МПТ-23П2, у якій свідомо закладалися неправдиві відомості. Зокрема, вказувалися підривники, непридатні для використання, завищувалася маса вибухових речовин, а також зазначалися компоненти з невідповідним хімічним складом. У документах також фігурували дані про нібито проведені випробування, які або взагалі не проводилися, або завершилися негативними результатами.

Слідство з’ясувало, що ці критичні недоліки залишилися поза увагою військових службових осіб, які погоджували документацію та укладення контрактів. Зокрема, без належного обґрунтування було схвалено проведення випробувань лише раз на п’ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості.

У результаті на рахунки підприємства перерахували понад 2,9 млрд грн авансів. Поставлені міни виявилися непридатними до використання — вони не спрацьовували або не мали заявлених уражаючих властивостей. За окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а кошти не повернули.

За даними слідства, значну частину грошей учасники угруповання витратили не за цільовим призначенням — на фінансову допомогу стороннім особам, придбання обладнання, розміщення коштів на депозитах та інші операції з ознаками легалізації доходів.

8 січня 2026 року співробітники ДБР провели серію обшуків та затримали чотирьох учасників злочинної організації, зокрема її організатора та керівників напрямів. Їм оголошено підозри у привласненні коштів в особливо великих розмірах, легалізації доходів та створенні злочинної організації. Ще одного фігуранта розшукують.

Також підозри оголошено чотирьом військовим посадовцям військових представництв Міноборони — за умисне невиконання службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для обороноздатності держави, а також посадовцю держпідприємства.

Наразі готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.

Офіс Генерального прокурора наполягатиме на триманні під вартою з альтернативою застави від 100 до 500 млн грн.

