Раскрыта схема присвоения почти 3 млрд грн, выделенных на закупку мин для ВСУ

Правоохранительные органы разоблачили и пресекли деятельность преступной организации, которая присвоила почти 3 млрд грн бюджетных средств, выделенных на закупку противопехотных и противотанковых мин для нужд украинских военных. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Одна из компаний-поставщиков заключила пять крупных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на сумму более 10 млрд грн. По этим договорам должны были поставить более 360 тысяч комплектов мин различных типов. Результат другой: ни полноценных мин, ни государственных денег», - отметил он.

Следствие установило, что участники группировки создали фиктивную видимость производственных возможностей. Для этого использовалось общество с ограниченной ответственностью, которое ранее не занималось производством мин, но получило доступ к многомиллиардным оборонным контрактам со значительными авансами.

Чтобы ввести в заблуждение чиновников Минобороны и военные представительства, по данным следствия, фигуранты искусственно завышали финансовые показатели предприятия — в конце 2022 года массово переводили средства между связанными структурами, создавая иллюзию стабильности и большого оборота. Кроме того, была подготовлена техническая и конструкторская документация на противопехотные мины ПВП-50 и ПВП-200, а также противотанковые мины МПТ-23П2, в которой сознательно закладывались ложные сведения. В частности, указывались подрывники, непригодные для использования, завышалась масса взрывчатых веществ, а также указывались компоненты с несоответствующим химическим составом. В документах также фигурировали данные о якобы проведенных испытаниях, которые либо вообще не проводились, либо завершились отрицательными результатами.

Следствие выяснило, что эти критические недостатки остались без внимания военных должностных лиц, которые согласовывали документацию и заключение контрактов. В частности, без надлежащего обоснования было одобрено проведение испытаний только раз в пять лет или после изготовления 10 тысяч единиц продукции, что фактически делало невозможным контроль качества.

В результате на счета предприятия перечислили более 2,9 млрд грн авансов. Поставленные мины оказались непригодными к использованию — они не срабатывали или не обладали заявленными поражающими свойствами. По отдельным контрактам продукцию вообще не поставили, а средства не вернули.

По данным следствия, значительную часть денег участники группировки потратили не по целевому назначению — на финансовую помощь посторонним лицам, приобретение оборудования, размещение средств на депозитах и другие операции с признаками легализации доходов.

8 января 2026 года сотрудники ГБР провели серию обысков и задержали четырех участников преступной организации, в частности ее организатора и руководителей направлений. Им объявлено подозрение в присвоении средств в особо крупных размерах, легализации доходов и создании преступной организации. Еще одного фигуранта разыскивают.

Также подозрения объявлены четырем военным должностным лицам военных представительств Минобороны — за умышленное неисполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для обороноспособности государства, а также должностному лицу госпредприятия.

В настоящее время готовятся ходатайства об избрании мер пресечения.

Офис Генерального прокурора будет настаивать на содержании под стражей с альтернативой залога от 100 до 500 млн грн.

