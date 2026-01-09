Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення контингенту та питання ракет для ППО

Володимир Зеленський та Джон Гілі обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Під час зустрічі сторони обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, а також питання ракет для ППО.

«Дуже раді вітати вас у Києві. Дякую вам, вашій команді і вашому уряду за велику підтримку протягом усіх цих років повномасштабного вторгнення», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив важливість Паризької декларації та Декларації про наміри між Великою Британією, Францією й Україною щодо розміщення Багатонаціональних сил на підтримку оборони, відновлення і стратегічної стійкості України, які були схвалені та підписані цього тижня в Парижі.

«Я думаю, що Паризька декларація є першим хорошим кроком уперед, реальним документом, щоб отримати безпекові гарантії від Європи, усієї Європи. Це дуже важливо: після того як ця війна закінчиться, щоб у нас були гарантії безпеки. Це був хороший сигнал для нашого народу», – наголосив Президент.

Окремо Глава держави зауважив, що зміцнення захисту українського неба є критично важливим на тлі посилення російського повітряного терору. Президент поінформував про наслідки нічної атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності.

Джон Гілі висловив співчуття всім українцям, які постраждали внаслідок російських обстрілів, і запевнив у готовності Великої Британії допомогти з пошуком ракет для ППО.

«Путін продовжує ескалацію, він продовжує бити по ваших містах і ваших громадянах, і це лише посилює нашу готовність та рішучість стояти поруч із вами», – наголосив міністр оборони Великої Британії.

Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, щоб примусити її до закінчення цієї війни.

Під час зустрічі також ішлося про реалізацію домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів Octopus. Україна вже передала необхідні дані та очікує на надходження першої партії дронів для випробувань.

«Вже цього місяця ми розпочнемо виробництво нових, покращених дронів і перехоплювачів, а наступного – почнемо їх постачання до України. Після цього ми прагнемо забезпечити, щоб понад 1 тис. таких систем щомісяця потрапляли до рук ваших захисників», – зазначив Джон Гілі.

Міністр також поінформував про підготовку зустрічі в лютому Контактної групи з питань оборони України для посилення спроможностей Збройних Сил.

