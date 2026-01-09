Зеленский обсудил с главой Минобороны Великобритании размещение контингента и вопрос ракет для ПВО

Владимир Зеленский и Джон Хили обсудили варианты того, как может работать британский контингент, который будет развернут совместно с Францией, если дипломатия сработает для завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Во время встречи стороны обсудили варианты функционирования британского контингента, а также вопрос ракет для ПВО.

«Очень рады приветствовать вас в Киеве. Благодарю вас, вашу команду и ваше правительство за большую поддержку на протяжении всех этих лет полномасштабного вторжения», — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность Парижской декларации и Декларации о намерениях между Великобританией, Францией и Украиной относительно размещения Многонациональных сил в поддержку обороны, восстановления и стратегической устойчивости Украины, которые были одобрены и подписаны на этой неделе в Париже.

«Я думаю, что Парижская декларация является первым хорошим шагом вперед, реальным документом, чтобы получить гарантии безопасности от Европы, всей Европы. Это очень важно: после того как эта война закончится, чтобы у нас были гарантии безопасности. Это был хороший сигнал для нашего народа», — подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства отметил, что усиление защиты украинского неба является критически важным на фоне усиления российского воздушного террора. Президент проинформировал о последствиях ночной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в Киеве и во Львовской области, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности.

Джон Хили выразил соболезнования всем украинцам, пострадавшим в результате российских обстрелов, и заверил в готовности Великобритании помочь с поиском ракет для ПВО.

«Путин продолжает эскалацию, он продолжает бить по вашим городам и вашим гражданам, и это лишь усиливает нашу готовность и решимость стоять рядом с вами», — подчеркнул министр обороны Великобритании.

Стороны обсудили дальнейшее усиление санкций против России, чтобы заставить ее закончить эту войну.

Во время встречи также шла речь о реализации договоренностей по совместному оборонному производству, в частности дронов-перехватчиков Octopus. Украина уже передала необходимые данные и ожидает поступления первой партии дронов для испытаний.

«Уже в этом месяце мы начнем производство новых, улучшенных дронов и перехватчиков, а в следующем — начнем их поставки в Украину. После этого мы стремимся обеспечить, чтобы более 1 тыс. таких систем ежемесячно попадали в руки ваших защитников», — отметил Джон Хили.

Министр также проинформировал о подготовке встречи в феврале Контактной группы по вопросам обороны Украины для усиления возможностей Вооруженных сил.

