В Голосеевском районе Киева прорвало тепломагистраль
11:31, 15 марта 2026
На время проведения ремонтных работ приостановили теплоснабжение для 9 домов.
Фото: ukrinform.com
В Киеве возле проспекта Голосеевского произошло повреждение тепломагистрали. Об этом сообщило «Киевтеплоэнерго».
Отмечается, что в субботу, 14 марта, повреждение было локализовано, а утечка теплоносителя остановлена.
«Специалисты «Киевтеплоэнерго» выполняют ремонтные работы, на время проведения которых приостановлено теплоснабжение для 9 домов», — говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.