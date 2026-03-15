В Голосеевском районе Киева прорвало тепломагистраль

На время проведения ремонтных работ приостановили теплоснабжение для 9 домов.

В Киеве возле проспекта Голосеевского произошло повреждение тепломагистрали. Об этом сообщило «Киевтеплоэнерго».

Отмечается, что в субботу, 14 марта, повреждение было локализовано, а утечка теплоносителя остановлена.

«Специалисты «Киевтеплоэнерго» выполняют ремонтные работы, на время проведения которых приостановлено теплоснабжение для 9 домов», — говорится в заявлении.

