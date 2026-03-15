  1. В Украине

Украина ввела санкции против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК РФ

11:49, 15 марта 2026
Также санкции были введены против десяти паралимпийцев, которые участвовали в войне против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих военно-промышленный комплекс России, а также паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют российскую пропаганду.

В санкционный пакет относительно ВПК вошли 130 физических и 48 юридических лиц. Среди них — компании, причастные к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии «Комета» (ее используют в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах, самолетах, которыми Россия обстреливает украинские города и громады). В частности, и те предприятия, которые задействованы в производстве ракетного комплекса «Орешник».

Также в этом списке компании и граждане Ирана, причастные к изготовлению иранских дронов и ракет, которые применяются не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Персидского залива. Эти юридические и физические лица помогали России запускать, развертывать и масштабировать производство «шахедов» в России. Санкции применены и к иранским инструкторам, которые готовили российских операторов «шахедов», впоследствии атаковавших украинские города и энергетические объекты.

«Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы показываем ключевых участников, вовлеченных в производство средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать значительно больше, чтобы разрывать эти цепочки поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций», — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Еще одно санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев. Все они участвовали в захватнической войне России против Украины. Они распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для оправдания российских преступлений и оккупации.

 

