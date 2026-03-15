Нардепы должны служить государству: либо в парламенте, либо на фронте, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что народным депутатам придется либо служить в Верховной Раде, либо на фронте. Он готов обсуждать с парламентариями закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на военную службу. Об этом Глава государства сказал на встрече с журналистами.

«С первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, которые хотели сложить мандат. Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и нужно защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов обсуждать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт», — сказал Президент.

Зеленский также подчеркнул, что теоретически возможен и еще один вариант — изменить законодательство и провести выборы. Однако он считает проведение выборов во время войны невозможным из-за ограничений безопасности и юридических ограничений.

Также Глава государства отметил, что ситуацию с эффективностью голосований необходимо улучшить: «Что касается того, как работает парламент сейчас: может быть много разных причин, много личных оценок. Но ситуацию нужно исправлять».

