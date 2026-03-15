  1. В Україні

Нардепи мають служити державі: або в парламенті, або на фронті, — Зеленський

10:19, 15 березня 2026
Володимир Зеленський також зазначив, що ситуацію з ефективністю голосувань необхідно покращити.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нардепам доведеться або служити в Верховній Раді, або на фронті. Він готовий проговорювати з парламентарями закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на військову службу. Про це Глава держави сказав на зустрічі з журналістами.

«З перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт», — сказав Президент.

Зеленський також підкреслив, що теоретично можливий і ще один варіант – змінити законодавство та провести вибори. Проте він вважає проведення виборів під час війни неможливим через безпекові та юридичні обмеження.

Також Глава держави зазначив, що ситуацію з ефективністю голосувань необхідно покращити: «Щодо того, як працює парламент зараз: може бути багато різних причин, багато особистих оцінок. Але ситуацію треба виправляти».

депутат Володимир Зеленський

Судово-юридична газета

