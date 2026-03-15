Украина хочет подписать с США соглашение о производстве дронов на $35–50 млрд, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может предоставить систему, и США должны быть первыми, поскольку они являются стратегическим партнером Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы подписать со Соединенными Штатами Америки соглашение о производстве дронов на сумму около $35–50 млрд. Об этом он сказал во время встречи с журналистами 15 марта.

«Я хотел подписать соглашение на сумму около 35–50 миллиардов. У нас были такие мощности. Это большое соглашение по дронам на долгие годы. И даже если некоторые морские дроны не будут работать через два года, например, с учетом новых технологий, то будут новые подводные дроны. Мы работаем над такими вещами», — сказал Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.

Глава государства напомнил, что Украина предложила США соглашение по дронам почти год назад, и предложение заключалось в том, что Украина может предоставить систему, а США должны быть первыми, поскольку они являются стратегическим партнером Украины.

«Речь идет о системе, в которой могут работать 200 компаний. И выбор будет делать именно сторона США. Можно выбирать: сегодня, например, этот перехватчик хороший. Завтра другой, другая компания с новой технологией — можно менять, потому что нужно быть гибкими», — сказал Зеленский.

Также президент добавил, что еще не получил четкого ответа от США относительно этого предложения, однако они очень заинтересованы в этом.

«Мы также готовы к варианту совместного производства. Совместное производство в США — это будет предприятие на условиях 50/50. Мы согласны на это. Распределение — 50% наших инженеров, 50% американских инженеров. И у нас будет большое производство дронов, и самое главное, что эти дроны будут доступны для использования двумя странами: Украиной и США», — заявил он.

