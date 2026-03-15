  В Україні

Україна хоче підписати зі США угоду щодо виробництва дронів на $35-50 млрд, – Зеленський

10:55, 15 березня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна може надати систему, і США мають бути першими, оскільки вони є стратегічним партнером України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би підписати з Сполученими Штатами Америки угоду щодо виробництва дронів на суму близько $35-50 млрд. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 15 березня.

«Я хотів підписати угоду на суму близько 35-50 мільярдів. У нас були такі потужності. Це велика угода щодо дронів на довгі роки. І навіть якщо деякі морські дрони не працюватимуть через два роки, наприклад, з огляду на нові технології, то будуть нові підводні дрони. Ми працюємо над такими речами», - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у суботу.

Глава держави нагадав, що Україна запропонувала США угоду щодо дронів майже рік тому, і пропозиція полягала у тому, що Україна може надати систему, і США мають бути першими, оскільки вони є стратегічним партнером України.

«Йдеться про систему, у якій можуть працювати 200 компаній. І вибір робитиме саме сторона США. Можна обирати: сьогодні, наприклад, цей перехоплювач хороший. Завтра інший, інша компанія з новою технологією – можна змінювати, бо треба бути гнучкими», - сказав Зеленський.

Також президент додав, що ще не отримав чіткої відповіді від США щодо цієї пропозиції, проте вони дуже зацікавлені у цьому.

«Ми також готові до варіанту спільного виробництва. Спільне виробництво у США – це буде підприємство на умовах 50/50. Ми згодні на це. Розподіл – 50% наших інженерів, 50% американських інженерів. І у нас буде велике виробництво дронів, і найголовніше, що ці дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США», - заявив він.

США Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ВП ВС скасувала довічний вирок у справі про подвійне вбивство після рішення ЄСПЛ про жорстоке поводження із засудженою

Велика Палата Верховного Суду скасувала вирок про довічне позбавлення волі після того, як ЄСПЛ встановив жорстоке поводження з підозрюваною та порушення права на справедливий суд.

На оренду об’єктів до 200 метрів квадратних встановлять нульову ставку податку — що пропонують у Раді

Податкові пільги у нуль відсотків на оренду до 200 метрів квадратних можуть отримати власники, які здають житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

ЄСПЛ висловився щодо скляних кабін в судах та розкритикував формальні рішення українських судів щодо домашнього арешту

На думку ЄСПЛ перебування підсудних у скляній кабіні під час суду не є проявом жорстокого або принизливого поводження.

Як може змінитися процедура арешту нерухомості у кримінальних справах: деталі законопроєкту

Законопроєкт передбачає строковість арешту, участь власника у судовому розгляді та обмеження повторних клопотань слідства.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

