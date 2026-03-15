  1. В Украине

Зеленский заявил, что Украина испытает новую систему SAMP-T против баллистики

10:37, 15 марта 2026
Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о получении новой системы противовоздушной обороны SAMP/T, которая способна перехватывать баллистику. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

«Во время встречи с Эммануэлем самой важной и главной темой обсуждения была именно альтернатива («Пэтриот» — ред.) в контексте систем ПВО. SAMP/T — это единственная на сегодня в Европе альтернатива. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Поэтому если это сработает, это станет долгосрочно хорошей помощью», — сказал Зеленский.

По его словам, если система SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.

«Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем ее вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу», — отметил Президент.

