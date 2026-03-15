Зеленський заявив, Україна випробує нову систему SAMP-T проти балістики

10:37, 15 березня 2026
За словами Володимира Зеленського, якщо система SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном про отримання нової системи протиповітряної SAMP/T, яка здатна перехоплювати балістику. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

«Під час зустрічі з Еммануелем найважливішою і найголовнішою темою обговорення була саме альтернатива («Петріот» - ред.) в контексті систем ППО. SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою», - сказав Зеленський.

За його словами, якщо система SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.

«Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу», - зазначив Президент.

