  Общество

Пенсия для участников боевых действий — какой размер и какие нужны документы

11:13, 15 марта 2026
Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.
Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

К пенсиям участников боевых действий устанавливаются:

  • повышение в размере 25 % прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (статья 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»);
  • целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны»);
  • ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн (постановление КМУ от 28.07.2010 № 656 «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий»).

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить оригиналы документов:

  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовой книжки или документов о стаже (документы о прохождении военной службы);
  • справки о заработной плате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверения участника боевых действий;
  • справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;
  • фото (для выдачи пенсионного удостоверения).
  • Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины http://portal.pfu.gov.ua
  •  или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Перечень участников боевых действий определен статьей 6 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551.

