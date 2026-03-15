Украинцам напомнили, с какого возраста можно получить паспорт для выезда за границу

Фото: facebook.com/dp.dmsu

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, с какого возраста гражданин Украины может получить паспорт для выезда за границу и как его можно оформить.

Заграничный паспорт оформляется на такой срок:

с рождения — на 4 года;

с 16 лет — на 10 лет.

Для оформления заграничного паспорта ребенку в возрасте до 14 лет необходимо заявление одного из родителей или законного представителя.

По достижении 14 лет для оформления заграничного паспорта можно обращаться лично, без родителей.

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо предоставить такие документы:

заявление-анкету (печатается сотрудником, принимающим документы);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Если родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, также подается справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае оформления паспорта впервые с применением средств Реестра);

документы, подтверждающие оплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

в случае оформления паспорта лицу, не достигшему двенадцатилетнего возраста, или лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей, что подтверждается соответствующей справкой лечебного учреждения, может быть подана одна фотография размером 10 × 15 сантиметров для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования.

«Граждане Украины могут иметь два заграничных паспорта.

Если ребенку, которому оформляют заграничный паспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие во время подачи документов обязательно для предоставления биометрических данных», — добавили в ГМС.

