Оформление отсрочки после увольнения с военной службы — что нужно знать

Сам факт увольнения с военной службы не дает автоматической отсрочки на 1, 6 или 12 месяцев — ТЦК.

Фото: unba.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После увольнения с военной службы по семейным или другим обстоятельствам военнослужащего переводят в запас. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.

«Поэтому бывшие военные обязаны обратиться в ТЦК и СП, чтобы стать на воинский учет.

После постановки на учет человек приобретает статус военнообязанного, и тогда можно оформлять отсрочку от призыва во время мобилизации, если есть соответствующие основания», — заявили в ТЦК.

В ведомстве подчеркнули, что сам факт увольнения с военной службы не дает автоматической отсрочки на 1, 6 или 12 месяцев.

Порядок оформления отсрочки определен постановлением Кабинета Министров Украины №1364 от 24 октября 2025 года.

«Если есть техническая возможность, отсрочку можно оформить через Резерв+ — подав соответствующий запрос в приложении. Также подать заявление можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП)», — заявили в ТЦК.

Что нужно знать:

▪️ подача заявления является бесплатной;

▪️ к заявлению добавляются сканированные копии документов, подтверждающих право на отсрочку;

▪️ желательно иметь при себе оригиналы документов.

«Отказ в принятии заявления из-за отсутствия определенных документов не предусмотрен. Решение о наличии или отсутствии оснований для отсрочки принимает соответствующий орган после рассмотрения поданных документов», — добавили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.