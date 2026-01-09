BMW і Toyota: ВАКС визнав необґрунтованими активи родини екскерівника Харківського ТЦК

ВАКС визнав необґрунтованими активи родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК на понад 4 млн грн.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав необґрунтованими активи, що належали родині колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Підставою для судового рішення стали результати моніторингу способу життя посадовця, проведеного НАЗК, а також докази, самостійно зібрані Державним бюро розслідувань.

Як встановило НАЗК, у 2023–2024 роках, коли декларант обіймав посади начальника районного ТЦК та СП і в.о. начальника Харківського ОТЦК, його близькі особи придбали автомобілі BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску загальною вартістю 4,85 млн грн.

Аналіз доходів і витрат сім’ї показав відсутність законних джерел, які могли б пояснити придбання такого майна. У зв’язку з цим суд визнав зазначені транспортні засоби необґрунтованими активами.

Рішенням ВАКС постановлено стягнути в дохід держави один з автомобілів та вартість іншого автомобіля, що складає понад 4 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня складання повного тексту судового рішення.

