  1. В Украине

BMW и Toyota: ВАКС признал необоснованными активы семьи экс-руководителя Харьковского ТЦК

16:34, 9 января 2026
ВАКС признал необоснованными активы семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК на сумму свыше 4 млн грн.
BMW и Toyota: ВАКС признал необоснованными активы семьи экс-руководителя Харьковского ТЦК
Фото: armyinform.com.ua
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и признал необоснованными активы, принадлежавшие семье бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Основанием для судебного решения стали результаты мониторинга образа жизни должностного лица, проведенного НАЗК, а также доказательства, самостоятельно собранные Государственным бюро расследований.

Как установило НАЗК, в 2023–2024 годах, когда декларант занимал должности начальника районного ТЦК и СП и и.о. начальника Харьковского ОТЦК, его близкие лица приобрели автомобили BMW X6 2023 года выпуска и Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска общей стоимостью 4,85 млн грн.

Анализ доходов и расходов семьи показал отсутствие законных источников, которые могли бы объяснить приобретение такого имущества. В связи с этим суд признал указанные транспортные средства необоснованными активами.

Решением ВАКС постановлено взыскать в доход государства один из автомобилей и стоимость другого автомобиля, что составляет более 4 млн грн.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного текста судебного решения.

НАПК Харьков ВАКС ТЦК автомобиль активы

