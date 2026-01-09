Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо встановлення справедливого розміру грошового забезпечення військовослужбовцям в Україні». Про це стало відомо з картки законопроєкту № 14355.

Законопроєкт має врегулювати питання забезпечення встановлення справедливого розміру грошового забезпечення військовослужбовцям в Україні.

Законопроєктом пропонується встановити грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, не менше ніж 100 000 гривень на одного військовослужбовця у місячному розмірі.

Також проєкт закону передбачає, що українські військові за кордоном, зокрема на території держави-агресора, під час участі в оборонних заходах отримуватимуть не менше 100 000 гривень на місяць.

У пояснювальній записці йдеться, що грошове забезпечення військових не переглядалося з початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році, у зв’язку з чим держава Україна постала перед надзвичайно складною та важливою проблемою відповідності рівня грошового забезпечення українських військових поточному стану справ у країні.

За словами авторів законопроєкту, назріла необхідність у збільшенні окладів українських військовослужбовців, щоб наблизити їх до рівня інших країн НАТО. Тому виникла потреба ініціювати перегляд розміру грошового забезпечення українських військовослужбовців та встановлення його на достойному рівні.

