Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

12:30, 9 января 2026
Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.
Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2026 год” относительно установления справедливого размера денежного обеспечения военнослужащих в Украине». Об этом стало известно из карточки законопроекта № 14355.

Законопроект призван урегулировать вопрос обеспечения установления справедливого размера денежного обеспечения военнослужащих в Украине.

Законопроектом предлагается установить денежное обеспечение военнослужащих Вооружённых Сил Украины, других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, и правоохранительных органов специального назначения, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, в размере не менее 100 000 гривен на одного военнослужащего в месяц.

Также проект закона предусматривает, что украинские военные за границей, в том числе на территории государства-агрессора, во время участия в оборонных мероприятиях будут получать не менее 100000 гривен в месяц.

В пояснительной записке отмечается, что денежное обеспечение военнослужащих не пересматривалось с начала полномасштабной агрессии против Украины в 2022 году, в связи с чем государство Украина столкнулось с чрезвычайно сложной и важной проблемой соответствия уровня денежного обеспечения украинских военных текущему положению дел в стране.

По словам авторов законопроекта, назрела необходимость увеличения окладов украинских военнослужащих, чтобы приблизить их к уровню других стран НАТО. В связи с этим возникла потребность инициировать пересмотр размера денежного обеспечения украинских военнослужащих и установить его на достойном уровне.

