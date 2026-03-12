Порядок применения постановления Кабмина об особенностях аренды государственного имущества в период военного положения — постановление КХС ВС

КХС ВС рассмотрел дело относительно Порядка применения постановления КМУ от 27.05.2022 № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения».

Определенный в подпункте 1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины № 634 от 27.05.2022 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения» (в редакции от 27.05.2022) круг арендаторов освобождается от арендной платы за аренду государственного и коммунального имущества на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, но в любом случае по меньшей мере до 31 декабря 2022 года, если до этой даты военное положение будет прекращено или отменено и истечет три месяца после даты его прекращения или отмены. Об этом сообщил Восточный апелляционный хозяйственный суд.

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 16.10.2025 по делу № 905/1552/24 решение Хозяйственного суда Донецкой области от 23.06.2025 изменено, резолютивная часть решения изложена в редакции постановления. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истцом за период с 01.01.2023 по 07.05.2024 было неправомерно начислено сумму арендной платы по ставке 100 %, в связи с чем требование истца в этой части является необоснованным и таким, что не подлежит удовлетворению. В то же время начисление арендной платы за период с 08.05.2024 по октябрь 2024 года по ставке 75 % является обоснованным и правомерным. Апелляционный хозяйственный суд признал обоснованными исковые требования о взыскании пени в указанной в судебном решении сумме. При этом исковые требования о расторжении договора признаны судом необоснованными в связи с установлением обстоятельств относительно отсутствия нарушения ответчиком существенных условий договора.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 03.03.2026 поддержал позицию суда апелляционной инстанции и сформировал следующий вывод относительно применения норм подпункта 1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины № 634 от 27.05.2022 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения» (в редакции от 27.05.2022) в подобных правоотношениях.

По содержанию подпункта 1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 27.05.2022 № 634 в редакции, действующей на момент ее принятия, и до внесения в нее изменений согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.05.2024 № 512, было предусмотрено, что на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, но в любом случае до 31 декабря 2022 г., по договорам аренды государственного и коммунального имущества, действующим по состоянию на 24 февраля 2022 г. или заключенным после этой даты по результатам аукционов, состоявшихся 24 февраля 2022 г. или ранее, освобождаются от арендной платы арендаторы государственного и коммунального имущества: физические лица и физические лица-предприниматели, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения; которые используют имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения.

Словосочетание, которое используется в подпункте 1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины № 634 (в редакции от 27.05.2022) «на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, но в любом случае до 31 декабря 2022» подлежит трактованию таким образом, что определенный круг арендаторов освобождается от арендной платы за аренду государственного и коммунального имущества на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, но в любом случае по меньшей мере до 31 декабря 2022, если до этой даты военное положение будет прекращено или отменено и истечет три месяца после даты его прекращения или отмены. Если до 31 декабря 2022 военное положение не будет прекращено или отменено и не истечет три месяца после его прекращения или отмены, определенный круг арендаторов освобождается от арендной платы за аренду государственного и коммунального имущества на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

С полным текстом постановления Верховного Суда от 3 марта 2026 года по делу № 905/1552/24 можно ознакомиться по ссылке.

