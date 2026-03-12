  1. В Украине

В приложении 112 Ukraine появились видеовызовы и автоматическая передача геолокации.

15:25, 12 марта 2026
Пользователи смогут напрямую связаться с оператором, владеющим жестовым языком.
Мобильное приложение 112 Ukraine получило новые функции, которые должны ускорить реагирование экстренных служб. Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, специалисты добавили возможность видеообращения к оператору и автоматическую передачу геолокации во время вызова службы 112.

Благодаря видеозвонку пользователи смогут напрямую связаться с оператором, владеющим жестовым языком. Это позволит людям с нарушениями слуха и речи самостоятельно объяснить ситуацию и обратиться за помощью.

Еще одно обновление — автоматическая передача геолокации. В критической ситуации человек может не знать точного адреса или не иметь возможности его сообщить. Точные координаты позволяют значительно быстрее определить место происшествия.

В МВД подчеркнули, что данные пользователей защищены — приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности и использует информацию исключительно для обработки экстренных вызовов.

По данным ведомства, с момента запуска через приложение уже поступило более 9,2 тысячи обращений.

МВД Украина

