В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Фото: МЗС України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №0362 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про взаєморозуміння щодо розміщення дипломатичного представництва України в Словацькій Республіці та дипломатичного представництва Словацької Республіки в Україні»

Проєктом Закону передбачається ратифікація Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки щодо розміщення дипломатичних представництв обох країн та правил їхньої роботи

У пояснювальній записці йдеться, що прийняття Закону дозволить ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Урядом Словацької Республіки про взаєморозуміння щодо розміщення дипломатичного представництва України в Словацькій Республіці та дипломатичного представництва Словацької Республіки в Україні.

Водночас, реалізація положень Угоди після набрання нею чинності потребуватиме фінансування з Державного бюджету України витрат на сплату адміністративних зборів та юридичних послуг, пов’язаних з передачею права власності на нерухоме майно. При цьому витрати несе сторона, на території якої знаходиться майно. Зокрема, такі витрати можуть включати обов’язкову оцінку майна, яка становить близько 60 тис.грн.

За інформацією Фонду державного майна України, відповідно до закону «Про оцінку майна», проведення оцінки майна є обов’язковим, зокрема при відчуженні державного майна. Оцінку проводить незалежний оцінювач – суб’єкт господарювання.

Щоб дізнатися приблизну вартість оцінки майна, МЗС звернулося до Торгово-промислової палати України та ПП «Бізнес-Експерт». За їхніми даними, оцінка будівлі у Києві коштує близько 24 тис.грн, а оцінка земельної ділянки в Ужгороді – близько 32 тис. грн.

Щодо витрат на підготовку, укладення та нотаріальне засвідчення договору купівлі-продажу майна, державні нотаріуси надають як нотаріальні послуги, так і додаткові правові та технічні послуги. Також нотаріуси використовують спеціальні бланки та інформацію з державних реєстрів, вартість яких відшкодовується.

За даними Шостої Київської державної нотаріальної контори:

Нотаріальний бланк – 29,04 грн.

Додаткові послуги правового та технічного характеру – від 32 до 854 грн залежно від обсягу договору (розділи І та ІІ):

Розділ І п.1.1 – 380 грн.

Розділ І п.2.1 – 854 грн.

Розділ ІІ п.1 (1 сторінка) – 189 грн.

Розділ ІІ п.2.2 (1 сторінка) – 95 грн.

Розділ ІІ п.3.1 (1 сторінка) – 32 грн.

Перевірки в реєстрах:

По об’єкту – 120 грн.

По суб’єкту – 120 грн.

По кодам – 120 грн.

По кадастровому номеру – 120 грн.

Перевірка податкових застав – 90 грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію прав – 300 грн за один об’єкт.

Водночас вартість юридичних послуг можна буде визначити лише за наявності правовстановлюючих документів на майно та з урахуванням кількості нотаріальних бланків, кількості перевірок тощо.

Як наголошується у пояснювальній записці, прийняття проєкту Закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою. Це, у свою чергу, дозволить врегулювати питання розміщення дипломатичних представництв України та Словацької Республіки, а також сприятиме подальшому розвитку та зміцненню українсько-словацьких відносин на основі принципів взаємності та паритетності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.