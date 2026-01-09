В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Фото: МИД Украины

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №0362 «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о взаимопонимании относительно размещения дипломатического представительства Украины в Словацкой Республике и дипломатического представительства Словацкой Республики в Украине».

Проект Закона предусматривает ратификацию Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики относительно размещения дипломатических представительств обеих стран и правил их работы.

В пояснительной записке говорится, что принятие Закона позволит ратифицировать Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о взаимопонимании относительно размещения дипломатического представительства Украины в Словакии и дипломатического представительства Словакии в Украине.

В то же время реализация положений Соглашения после вступления в силу потребует финансирования из Государственного бюджета Украины расходов на уплату административных сборов и юридических услуг, связанных с передачей права собственности на недвижимое имущество. При этом расходы несет сторона, на территории которой находится имущество. В частности, такие расходы могут включать обязательную оценку имущества, которая составляет около 60 тыс. грн.

По информации Фонда государственного имущества Украины, согласно закону «Об оценке имущества», проведение оценки имущества является обязательным, в частности при отчуждении государственного имущества. Оценку проводит независимый оценщик – субъект хозяйственной деятельности.

Чтобы узнать ориентировочную стоимость оценки имущества, МИД обратился в Торгово-промышленную палату Украины и ЧП «Бизнес-Эксперт». По их данным, оценка здания в Киеве стоит около 24 тыс. грн, а оценка земельного участка в Ужгороде – около 32 тыс. грн.

Что касается расходов на подготовку, заключение и нотариальное удостоверение договора купли-продажи имущества, государственные нотариусы предоставляют как нотариальные услуги, так и дополнительные правовые и технические услуги. Также нотариусы используют специальные бланки и информацию из государственных реестров, стоимость которых возмещается.

По данным Шестой Киевской государственной нотариальной конторы:

Нотариальный бланк – 29,04 грн.

Дополнительные услуги правового и технического характера – от 32 до 854 грн в зависимости от объема договора (разделы I и II):

Раздел I п.1.1 – 380 грн.

Раздел I п.2.1 – 854 грн.

Раздел II п.1 (1 страница договора) – 189 грн.

Раздел II п.2.2 (1 страница) – 95 грн.

Раздел II п.3.1 (1 страница) – 32 грн.

Проверки в реестрах:

По объекту – 120 грн.

По субъекту – 120 грн.

По кодам – 120 грн.

По кадастровому номеру – 120 грн.

Проверка налоговых обременений – 90 грн.

Административный сбор за государственную регистрацию прав – 300 грн за один объект.

В то же время стоимость юридических услуг можно будет определить только при наличии правоустанавливающих документов на имущество и с учетом количества нотариальных бланков, количества проверок и т.д.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта Закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу. Это, в свою очередь, позволит урегулировать вопросы размещения дипломатических представительств Украины и Словацкой Республики, а также будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению украинско-словацких отношений на основе принципов взаимности и паритетности.

