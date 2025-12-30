  1. В Украине

В Украине впервые запускают отчетность лоббистов с 1 января: НАПК разъяснило правила и сроки

12:41, 30 декабря 2025
С 1 января 2026 года в Украине впервые стартует обязательная кампания отчетности о лоббистской деятельности.
С 1 января 2026 года в Украине впервые стартует кампания отчетности о лоббистской деятельности. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Как напомнили в НАПК, в соответствии с Законом Украины «О лоббировании» все лоббисты обязаны подавать отчеты в Реестр прозрачности дважды в год — за каждое полугодие. В частности, отчет за первое полугодие подается до 31 июля, а за второе полугодие — до 31 января следующего года.

Первая кампания отчетности продлится с 00:00 1 января до 23:59 31 января 2026 года. Она будет охватывать лоббистскую деятельность, осуществленную во втором полугодии 2025 года. В то же время лоббисты, которые зарегистрировались с 1 сентября 2025 года, в том числе те, кто прекратил или приостановил свой статус, обязаны подать отчет за период фактического осуществления лоббирования — с момента регистрации и до 31 декабря 2025 года включительно.

Отчет подается исключительно в электронном виде через функциональные возможности Реестра прозрачности и должен охватывать все сферы лоббирования, в которых работал лоббист, и содержать сведения о:

  • клиентах и бенефициарах лоббирования;
  • предметах лоббирования (нормативно-правовых актах (НПА), в отношении которых осуществлялось лоббирование);
  • объектах лоббирования (государственных органах и других субъектах, наделенных Конституцией Украины и законодательством полномочиями по принятию НПА, на которые оказывалось влияние по предметам лоббирования);
  • договоре о предоставлении услуг по лоббированию (дате заключения, сроке действия и цене каждого договора лоббирования в диапазонах);
  • суммах средств, израсходованных на лоббирование (в случае если лоббирование осуществлялось без заключения договора лоббирования);
  • встречах и общении с должностными лицами, занимающими ответственное или особо ответственное положение;
  • взносах в поддержку политических партий и избирательных фондов.

В НАПК обращают внимание, что лоббисты уже могут заполнять черновики отчетов в собственных электронных кабинетах Реестра. Такие черновики не отображаются в публичной части Реестра и не могут быть поданы до начала официального периода отчетности.

В агентстве также подчеркнули, что за неподачу или несвоевременную подачу отчета о лоббировании законодательством предусмотрена административная ответственность. Закон Украины «О лоббировании» вступил в силу с 1 сентября текущего года.

декларация НАПК

