  1. В Україні

В Україні вперше запускають звітування лобістів з 1 січня: НАЗК пояснило правила і строки

12:41, 30 грудня 2025
З 1 січня 2026 року в Україні вперше стартує обов’язкова кампанія звітування про лобістську діяльність.
З 1 січня 2026 року в Україні вперше стартує кампанія звітування про лобістську діяльність. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як нагадали в НАЗК, відповідно до Закону України «Про лобіювання» всі лобісти зобов’язані подавати звіти до Реєстру прозорості двічі на рік — за кожне півріччя. Зокрема, звіт за перше півріччя подається до 31 липня, а за друге півріччя — до 31 січня наступного року.

Перша кампанія звітування триватиме з 00:00 1 січня до 23:59 31 січня 2026 року. Вона охоплюватиме лобістську діяльність, здійснену у другому півріччі 2025 року. Водночас лобісти, які зареєструвалися з 1 вересня 2025 року, у тому числі ті, хто припинив або зупинив свій статус, зобов’язані подати звіт за період фактичного здійснення лобіювання — з моменту реєстрації і до 31 грудня 2025 року включно.

Звіт подається виключно в електронному вигляді через функціональні можливості Реєстру прозорості та має охоплювати всі сфери лобіювання, в яких працював лобіст та містити відомості щодо:

  • клієнтів і бенефіціарів лобіювання;
  • предметів лобіювання (нормативно-правових актів (НПА), щодо яких здійснювалось лобіювання);
  • об’єктів лобіювання (державних органів та інших суб’єктів, наділених Конституцією України та законодавством повноваженнями щодо ухвалення НПА, на яких здійснювався вплив щодо предметів лобіювання);
  • договору про надання послуг з лобіювання (дату укладення, строк дії та ціну кожного договору лобіювання в діапазонах);
  • суми коштів, витрачених на лобіювання (у разі якщо лобіювання здійснювалось без укладення договору лобіювання);
  • зустрічей та спілкування з посадовцями, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище;
  • внесків на підтримку політичних партій та виборчих фондів.

У НАЗК звертають увагу, що лобісти вже можуть заповнювати чернетки звітів у власних електронних кабінетах Реєстру. Такі чернетки не відображаються у публічній частині Реєстру і не можуть бути подані до початку офіційного періоду звітування.

В агентстві також наголосили, що за неподання або несвоєчасне подання звіту щодо лобіювання законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Закон України «Про лобіювання» набрав чинності з 1 вересня цього року.

декларація НАЗК

