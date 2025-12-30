Зеленский заявил, что определил нового руководителя Офиса Президента, но об этом позже

Президент также анонсировал изменения среди руководителей областных администраций в начале 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже принял решение о новом руководителе Офиса Президента, а также анонсировал кадровые изменения среди глав областных администраций в начале 2026 года.

«Что касается руководителя Офиса — я определился. Информация будет чуть позже. Что касается руководителей областных администраций — изменения будут в начале года», — сказал Зеленский.

