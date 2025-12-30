Зеленський заявив, що визначив нового керівника Офісу Президента, але про це пізніше

Президент також анонсував зміни серед очільників обласних адміністрацій на початку 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже ухвалив рішення щодо нового керівника Офісу Президента, а також анонсував кадрові зміни серед голів обласних адміністрацій на початку 2026 року.

«Що стосується керівника Офісу — я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників обласних адміністрацій — зміни будуть на початку року», — сказав Зеленський.

