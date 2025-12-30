Зеленський заявив, що визначив нового керівника Офісу Президента, але про це пізніше
18:55, 30 грудня 2025
Президент також анонсував зміни серед очільників обласних адміністрацій на початку 2026 року.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже ухвалив рішення щодо нового керівника Офісу Президента, а також анонсував кадрові зміни серед голів обласних адміністрацій на початку 2026 року.
«Що стосується керівника Офісу — я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників обласних адміністрацій — зміни будуть на початку року», — сказав Зеленський.
