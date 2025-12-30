Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Парламентарии зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменения в Государственный бюджет на 2026 год с целью увеличения расходов на оборонный сектор и денежное обеспечение военнослужащих. Речь идет о проекте закона № 14311-2 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Проект закона предлагает исключить из закона следующие статьи: 26, 50, 51, а также отдельные положения статей 24, 28 и 37.

Согласно документу, Кабмин получает право самостоятельно распределять часть поступлений и направлять их на компенсацию стоимости украинской сельхозтехники, развитие и ремонт вооружения и военной техники, а также гуманитарное разминирование. На это предусмотрено 1 млрд грн.

Также меняется распределение средств в статье 28: вместо 30% и 10% предлагается установить по 20%. Один из абзацев статьи 37 планируется исключить.

Отдельно законопроект вводит новую статью, которая предусматривает ограничение зарплат в бюджетной сфере. В 2026 году и на время военного положения зарплата работников государственных органов не сможет превышать 10 минимальных зарплат в месяц. При этом больничные, материальная помощь и отпускные в эту сумму не включаются.

Ограничение не коснется военных, полицейских, спасателей и других силовых структур. В то же время оно будет распространяться на народных депутатов, членов правительства, прокуроров, работников НБУ и госпредприятий, где государство владеет большинством акций.

Альтернативный законопроект дублирует положения основного, а именно предлагается уменьшить расходы на содержание ряда центральных органов исполнительной власти, в частности:

2323 млн – на Минюст и Государственную криминально-исполнительную службу;

1820 млн грн – на Офис Генерального прокурора;

1218 млн – на Государственное бюро расследований;

772 млн грн – на Верховную Раду Украины;

452 млн – на Счетную палату;

343 млн грн – на Кабинет Министров Украины;

232 млн – на Государственное управление делами и 100 млн – на Антимонопольный комитет.

Кроме того, предусмотрено уменьшить расходы ряда бюджетных программ, а именно:

13,7 млрд – на инвестиционные проекты Минразвития;

10 млрд – на скрининг здоровья;

6 млрд – на строительство дорог;

5,5 млрд – на телемарафон и стратегические коммуникации;

4,8 млрд – на электронное правительство и программы информатизации;

2 млрд – на фонд регионального развития;

1,9 млрд – на фонд декарбонизации и 1 млрд – на спецдоплаты чиновникам.

В то же время законопроектом предлагается увеличить на 100 млрд гривен расходы на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в том числе направив 39 млрд гривен из Резерва средств для сектора безопасности и обороны, а также увеличить с 10% до 20% пропорцию распределения «военного» НДФЛ, который непосредственно направляется в воинские части.

Также средства из бюджетного финансирования индустриальных парков, инвестиций и кешбэка предлагается направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, а также установить, что в 2026 году 6 млрд гривен направляются на содержание автомобильных дорог общего пользования, которые имеют стратегическое значение для повышения обороноспособности и безопасности государства, перечень которых определяется Министерством обороны Украины.

Как указано в пояснительной записке, законопроект направлен на повышение уровня финансового обеспечения военных подразделений, а также на увеличение расходов на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины на сумму более 100 млрд грн, что обеспечит рост уровня таких выплат на 10% по сравнению с уровнем 2025 года. Полностью разделяя направленность основного законопроекта и его цель, предлагается рассмотреть альтернативный законопроект, который дополняет основной проект отдельными положениями.

