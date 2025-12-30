Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году
Парламентарии зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменения в Государственный бюджет на 2026 год с целью увеличения расходов на оборонный сектор и денежное обеспечение военнослужащих. Речь идет о проекте закона № 14311-2 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.
Проект закона предлагает исключить из закона следующие статьи: 26, 50, 51, а также отдельные положения статей 24, 28 и 37.
Согласно документу, Кабмин получает право самостоятельно распределять часть поступлений и направлять их на компенсацию стоимости украинской сельхозтехники, развитие и ремонт вооружения и военной техники, а также гуманитарное разминирование. На это предусмотрено 1 млрд грн.
Также меняется распределение средств в статье 28: вместо 30% и 10% предлагается установить по 20%. Один из абзацев статьи 37 планируется исключить.
Отдельно законопроект вводит новую статью, которая предусматривает ограничение зарплат в бюджетной сфере. В 2026 году и на время военного положения зарплата работников государственных органов не сможет превышать 10 минимальных зарплат в месяц. При этом больничные, материальная помощь и отпускные в эту сумму не включаются.
Ограничение не коснется военных, полицейских, спасателей и других силовых структур. В то же время оно будет распространяться на народных депутатов, членов правительства, прокуроров, работников НБУ и госпредприятий, где государство владеет большинством акций.
Альтернативный законопроект дублирует положения основного, а именно предлагается уменьшить расходы на содержание ряда центральных органов исполнительной власти, в частности:
- 2323 млн – на Минюст и Государственную криминально-исполнительную службу;
- 1820 млн грн – на Офис Генерального прокурора;
- 1218 млн – на Государственное бюро расследований;
- 772 млн грн – на Верховную Раду Украины;
- 452 млн – на Счетную палату;
- 343 млн грн – на Кабинет Министров Украины;
- 232 млн – на Государственное управление делами и 100 млн – на Антимонопольный комитет.
Кроме того, предусмотрено уменьшить расходы ряда бюджетных программ, а именно:
- 13,7 млрд – на инвестиционные проекты Минразвития;
- 10 млрд – на скрининг здоровья;
- 6 млрд – на строительство дорог;
- 5,5 млрд – на телемарафон и стратегические коммуникации;
- 4,8 млрд – на электронное правительство и программы информатизации;
- 2 млрд – на фонд регионального развития;
- 1,9 млрд – на фонд декарбонизации и 1 млрд – на спецдоплаты чиновникам.
В то же время законопроектом предлагается увеличить на 100 млрд гривен расходы на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в том числе направив 39 млрд гривен из Резерва средств для сектора безопасности и обороны, а также увеличить с 10% до 20% пропорцию распределения «военного» НДФЛ, который непосредственно направляется в воинские части.
Также средства из бюджетного финансирования индустриальных парков, инвестиций и кешбэка предлагается направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, а также установить, что в 2026 году 6 млрд гривен направляются на содержание автомобильных дорог общего пользования, которые имеют стратегическое значение для повышения обороноспособности и безопасности государства, перечень которых определяется Министерством обороны Украины.
Как указано в пояснительной записке, законопроект направлен на повышение уровня финансового обеспечения военных подразделений, а также на увеличение расходов на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины на сумму более 100 млрд грн, что обеспечит рост уровня таких выплат на 10% по сравнению с уровнем 2025 года. Полностью разделяя направленность основного законопроекта и его цель, предлагается рассмотреть альтернативный законопроект, который дополняет основной проект отдельными положениями.
