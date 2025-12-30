Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Парламентарі зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до Державного бюджету на 2026 рік з метою збільшення видатків на оборонний сектор та грошове забезпечення військових. Йдеться про проєкт закону № 14311-2 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони.

Проєктом закону пропонується виключити з закону такі статті: 26, 50, 51, а також окремі положення статей 24, 28 і 37.

Згідно з документом, Кабмін отримує право самостійно розподіляти частину надходжень і спрямовувати їх на компенсацію вартості української сільгосптехніки, розвиток та ремонт озброєння і військової техніки, а також гуманітарне розмінування. На це передбачено 1 млрд грн.

Також змінюється розподіл коштів у статті 28: замість 30% і 10% пропонується встановити по 20%. Один з абзаців статті 37 планують виключити.

Окремо законопроєкт вводить нову статтю, яка передбачає обмеження зарплат у бюджетній сфері. У 2026 році та на час воєнного стану зарплата працівників державних органів не зможе перевищувати 10 мінімальних зарплат на місяць. При цьому лікарняні, матеріальна допомога та відпускні в цю суму не включаються.

Обмеження не стосуватиметься військових, поліцейських, рятувальників та інших силових структур. Водночас воно поширюватиметься на народних депутатів, членів уряду, прокурорів, працівників НБУ та держпідприємств, де держава володіє більшістю.

Альтернативний законопроект дублює положення основного, а саме запропоновано зменшити видатки на утримання ряду центральних органів виконавчої влади, зокрема:

2323 млн – на Мінюст та Державну кримінально-виконавчу службу;

1820 млн грн – на Офіс Генерального прокурора;

1218 млн – на Державне бюро розслідувань;

772 млн грн – на Верховну Раду України;

452 млн – на Рахункову палату;

343 млн грн – на Кабінет Міністрів України;

232 млн грн – на Державне управління справами та 100 млн – на Антимонопольний комітет.

Крім того, передбачено зменшити видатки ряду бюджетних програм, в саме:

13,7 млрд – на інвестиційні проекти Мінрозвитку;

10 млрд – на скрінінг здоров’я;

6 млрд – на будівництво доріг;

5,5 млрд – на телемарафон та стратегічні комунікації;

4,8 млрд – на електронне урядування та програми інформатизації;

2 млрд – на фонд регіонального розвитку;

1,9 млрд – на фонд декарбонізації та 1 млрд – на спецдоплати чиновникам.

Водночас законопроектом пропонується збільшити на 100 млрд гривень видатки на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, в тому числі спрямувавши 39 млрд гривень з Резерву коштів для сектору безпеки і оборони, а також збільшити з 10% до 20% пропорцію розподілу «військового» ПДФО, що безпосередньо спрямовується на військові частини.

Також кошти з бюджетного фінансування індустріальних парків, інвестнянь та кешбеку пропонується спрямувати на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової техніки, а також встановити, що у 2026 році 6 млрд гривень спрямовуються на утримання автомобільних доріг загального користування, які мають стратегічне значення для підвищення обороноздатності і безпеки держави, перелік яких визначатиметься Міністерством оборони України.

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект спрямований на підвищення рівня фінансового забезпечення військових підрозділів, а також на збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на суму понад 100 млрд грн, що забезпечить зростання рівня таких виплат на 10% порівняно з рівнем 2025 року. Цілком поділяючи спрямованість основного законопроекту та його мету, пропонується розглянути альтернативний законопроект, який доповнює основний проект окремими положеннями.

