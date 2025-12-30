ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу «ОПЗЖ» Волошину

Бывший нардеп ОПЗЖ подозревается в госизмене и антикоррупционных нарушениях.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему народному депутату IX созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. В официальном сообщении Офиса Генпрокура имя фигуранта не раскрывается, однако СМИ отмечают, что речь идет об Олеге Волошине.

Ему инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и умышленное непредставление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства (ст. 366-3 УК Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабной войны России против Украины подозреваемый находился на территории РФ и сознательно совершал действия, наносящие ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины. Используя свой публичный статус и доступ к СМИ, он систематически распространял пропагандистские материалы, поддерживал решения военно-политического руководства РФ и оправдывал ее агрессию.

Кроме того, по данным ОГП, бывший депутат, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, умышленно не подавал ежегодные декларации, нарушая антикоррупционное законодательство.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

