  1. В Україні

ДБР повідомило про підозру в держзраді екснардепу «ОПЗЖ» Волошину

18:24, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Колишній нардеп ОПЗЖ підозрюється у держзраді та антикорупційних порушеннях.
ДБР повідомило про підозру в держзраді екснардепу «ОПЗЖ» Волошину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату ІХ скликання від забороненої партії ОПЗЖ. В офіційному повідомленні Офісу Генпрокура ім’я фігуранта не розкривається, проте ЗМІ зазначають, що йдеться про Олега Волошина.

Йому інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) та умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ст. 366-3 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабної війни Росії проти України підозрюваний перебував на території РФ і свідомо здійснював дії, що шкодили суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України. Використовуючи свій публічний статус і доступ до медіа, він систематично поширював пропагандистські матеріали, підтримував рішення військово-політичного керівництва РФ та виправдовував її агресію.

Крім того, за даними ОГП, колишній депутат, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, умисно не подавав щорічні декларації, порушуючи антикорупційне законодавство.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

депутат держзрада ДБР підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]