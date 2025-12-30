ДБР повідомило про підозру в держзраді екснардепу «ОПЗЖ» Волошину

Колишній нардеп ОПЗЖ підозрюється у держзраді та антикорупційних порушеннях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату ІХ скликання від забороненої партії ОПЗЖ. В офіційному повідомленні Офісу Генпрокура ім’я фігуранта не розкривається, проте ЗМІ зазначають, що йдеться про Олега Волошина.

Йому інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) та умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ст. 366-3 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабної війни Росії проти України підозрюваний перебував на території РФ і свідомо здійснював дії, що шкодили суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України. Використовуючи свій публічний статус і доступ до медіа, він систематично поширював пропагандистські матеріали, підтримував рішення військово-політичного керівництва РФ та виправдовував її агресію.

Крім того, за даними ОГП, колишній депутат, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, умисно не подавав щорічні декларації, порушуючи антикорупційне законодавство.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.