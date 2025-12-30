Укрэнерго анонсировало отключение света в большинстве регионов 31 декабря

Электроснабжение будут ограничивать из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в последний день 2025 года в большинстве регионов Украины будут применять ограничения электроснабжения.

По информации компании, во вторник, 31 декабря, будут действовать графики почасовых отключений для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В «Укрэнерго» отметили, что введение ограничительных мер связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.