Укренерго анонсувало відключення світла у більшості регіонів 31 грудня

Електропостачання обмежуватимуть через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

НЕК «Укренерго» повідомила, що в останній день 2025 року у більшості регіонів України застосовуватимуть обмеження електропостачання.

За інформацією компанії, у вівторок, 31 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В «Укренерго» зазначили, що запровадження обмежувальних заходів пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

