СБУ затримала 52-річну безробітну мешканку Одеси, яка коригувала удари по місту

В Одесі викрили 52-річну агентку ГРУ, що маскувала розвідку під вигул собак і підтримувала агресію РФ.

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі підозрювану, яка займалася коригуванням повітряних ударів по місту та публічно підтримувала агресію РФ у соціальних мережах.

Як повідомили в Головному управлінні внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, координати яких збирала жінка, були підрозділи української спецслужби, задіяні у виконанні бойових завдань на південному напрямку.

За даними слідства, агенткою виявилася 52-річна безробітна мешканка Одеси, яку ворог завербував через знайомого, що проживає на території Росії та співпрацює з російською розвідкою.

«Щоб відстежити координати для повітряного нападу, агентка обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці. Для конспірації фігурантка вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих. Також вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки. Зібрані розвіддані у вигляді фото, відео та електронних геолокацій вона месенджером передавала куратору», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали її «на гарячому» під час дорозвідки поблизу режимного об’єкта. Під час обшуку у жінки вилучили смартфон із підготовленим агентурним звітом для ГРУ РФ.

Крім того, на телефоні затриманої виявили дописи в Telegram, у яких вона виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 436 — виправдовування збройної агресії РФ проти України;

ч. 1 ст. 161 — порушення рівноправності громадян.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

